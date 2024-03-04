Назначены досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по двум округам

Назначены досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2 и Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Его решением досрочные выборы назначены на 28 апреля 2024 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызстана, кабмину — выделить средства, принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и уточнению данных Единого государственного реестра населения для формирования на его основе точных списков избирателей. Кабинет министров также должен помогать Центризбиркому в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения определенных законодательством процессов передачи данных и принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей.

Ранее ЦИК досрочно прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете речь идет и о члене фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахапе Боронбаеве, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Всего журналисты разместили четыре видеосюжета, они опубликованы на YouTube.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.