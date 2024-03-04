Новый закон о СМИ. Комитет Жогорку Кенеша по бюджету одобрил концепцию документа

Парламентский комитет по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил проект закона «О СМИ» с учетом особого мнения.

Проект презентовал лично министр культуры Алтынбек Максутов. По его словам, во втором чтении будут учтены пожелания медиаэкспертов и журналистов, в частности из документа готовы убрать пункт, касаемо аккредитации СМИ во всех госорганах.

Депутат Камила Талиева возмутилась тем, что на заседание комитета не пришел начальник управления правового обеспечения президента и кабинета министров администрации главы государства и руководитель рабочей группы проекта Мурат Укушев.

Ее коллегу Эльвиру Сурабалдиеву возмутил пункт об ответственности СМИ за распространение информации.

«Недавно распространилась новость о закрытии секс-притона, где опубликовали фото девушек, не замазав им глаза. Если этот закон пройдет, то к ответственности привлекут журналистов, а сотрудники МВД, предоставившие фотографии, останутся безнаказанными. Насколько я знаю, в таких случаях ни один чиновник не понес должного наказания», — отметила депутат.

После долгих обсуждений депутаты приняли концепцию законопроекта с учетом особого мнения. Свои предложения парламентарии намерены внести во второе чтение.

Отметим, законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.