Япония выделяет Кыргызстану 1,87 миллиарда йен на закуп техники для ирригации

На заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мурат Раматов сообщил, что правительство Японии через JICA предоставит 1 миллиард 87 миллионов йен.

Отметим, депутаты рассмотрели проект закона «О ратификации обменных нот между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Японии по проекту «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов», подписанных 20 ноября 2023 года в Токио, и грантового соглашения между кабинетом министров КР и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов», подписанного 11 декабря 2023 года в Бишкеке».

По словам Мурата Раматова, финансирование будет предоставлено до 31 октября 2026-го. На эти средства планируется закупить 44 единицы техники, которую распределят по областям:

26 экскаваторов;

1 фронтальный погрузчик;

7 самосвалов;

8 тралов-тягачей;

2 мобильные мастерские.

Замминистра подчеркнул, что за консультационные услуги специалисту Киохито Кабаяси будет выплачено $206 тысяч, таково требование японского правительства.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили ратификацию соглашения.