Кыргызстан и Таджикистан заинтересованы в скором решении приграничного вопроса

Министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана обсудили комплекс вопросов двусторонних отношений на полях Анталийского дипломатического форума.

Стороны заинтересованы в скорейшем решении приграничных вопросов. Об этом заявлено на встрече Жээнбека Кулубаева и Сироджиддина Мухриддина. Они обсудили комплекс вопросов двусторонних отношений.

Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы хода работы комиссии по делимитации и демаркации государственной границы. Подчеркнута заинтересованность сторон в скорейшем решении приграничных вопросов, исходя из поручений высшего руководства двух стран.

Напомним, всего линия соприкосновения двух государств составляет около 987 километров. Вчера в Баткене завершилась очередная встреча топографических групп двух стран.