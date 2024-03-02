Президент одобрил покупку «Керемет Банка» кабинетом министров

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О приобретении кабинетом министров пакета акций открытого акционерного общества «Керемет Банк» у Национального банка Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 14 февраля 2024 года.

Законом предусматривается приобретение кабмином в лице Министерства финансов 84 миллионов 770 тысяч 588 акций ОАО «Керемет банк», принадлежащих Нацбанку и составляющих 97,45 процента от общего числа акций. Стоимость пакета акций составляет 7 миллиардов 126,4 миллиона сомов.

Сделка по приобретению кабинетом министров актива осуществляется вне фондовой биржи путем прямого перечисления денежных средств на счет Национального банка и внесения соответствующих записей в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Керемет банк». Также переход права собственности пакета акций ОАО «Керемет банк» от Национального банка к кабинету министров в соответствии с проектом закона освобождается от каких-либо комиссионных сборов и пошлин, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.