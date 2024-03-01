11:36
USD 89.40
EUR 96.65
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Семейное насилие

Не так поняли. Замглавы Минкульта оправдывает ролик с издевательствами над келин

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев прокомментировал в Х (Twitter) ролик кыргызских блогеров Илияса Чынгызбек уулу и Айтурган Замирбек кызы об унижении келинок.

В своем микроблоге чиновник с гневом обратился к шеф-редактору 24.kg Махинур Ниязовой и отметил, что видеоролик был снят как ответ хейтерам, которые требовали, чтобы блогер сажал на переднее сиденье мать, а не супругу.

«Вы, как журналист, для начала поинтересовались бы бэкграундом этой истории, почему блогеры так поступили. Этот блогер всегда сажает свою жену на переднее сиденье. Был хейт из-за этого, требовали, чтобы сажал свою мать. Так он ответил хейтерам. Этим роликом он говорит: «По-вашему так я должен поступать». Возьмите в редакцию нормального журналиста, который не будет искажать смысл слов на кыргызском языке, новости и посыл блогеров», — написал Марат Тагаев.

Стоит отметить, что в описании к видео блогеров Илияса Чынгызбек уулу и Айтурган Замирбек кызы не было ни слова о хейтерах. Была лишь фраза: «Келин должна сидеть на заднем сиденье!».

Кроме того, Илияс Чынгызбек уулу, комментируя скандальный ролик в своем сторис Instagram, отметил, что он показал наше общество, как обычно поступают с женщинами. Ни слова о хейтерах он не сказал. Он также привел в свое оправдание другой ролик, где он ведет себя как примерный супруг. «Почему на него так же не отреагировали? А как только показали наше общество, вы сильно разозлились. Я не понял», — говорит в своем видео Илиясбек Чынгызбек уулу.

Отметим, по данным Министерства внутренних дел КР, по итогам 2023 года число зарегистрированных пострадавших от семейного насилия составило 13 тысяч 104 человека, из них 95 процентов — женщины.

В январе председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев, комментируя печальную судьбу 22-летней девушки, погибшей после избиения в Кадамджайском районе, призвал пострадавших от семейного насилия обращаться в ГКНБ.

При этом на днях глава кабмина Акылбек Жапаров поручил своему заместителю Эдилю Байсалову начать мониторинг публикаций, появляющихся в соцсетях. По его словам, разведенные женщины не должны высказывать плохое мнение о муже и его родителях.

Это не первый раз, когда глава кабмина высказывается некорректно в отношении женщин, девушек, девочек. В сентябре 2022-го он выразил дискриминационное мнение о роли девочек. «Девочки должны учиться быть хозяйками дома, мальчики — зарабатывать деньги, защищать родину», — заявил он на открытии школы № 76.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288064/
просмотров: 1843
Версия для печати
Материалы по теме
Родственники 19-летней пропавшей девушки жалуются на бездействие милиции
Пропаганда насилия? Кыргызстанские блогеры сняли ролик об унижении келинок
Глава кабмина хочет ввести ограничения для женщин высказывать свое мнение в Сети
Семейное насилие. Наказывать за принуждение к примирению намерены в КР
Суд отпустил блогера Али Эргешова под домашний арест
Более 13 тысяч человек пострадали от семейного насилия в Кыргызстане в 2023 году
Поддержку кризисных центров увеличили до 12 миллионов сомов
Истязания Асель Ногойбаевой. Осужденный бывший муж решение суда не опротестовал
Насилие над женщинами. Куда жертвы могут обратиться за помощью
ГКНБ задержал подозреваемого в систематическом семейном насилии
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области начнут выпускать автомобили. Президент дал старт строительству В Чуйской области начнут выпускать автомобили. Президент дал старт строительству
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали, почему градоначальник покинул заседание БГК В мэрии Бишкека рассказали, почему градоначальник покинул заседание БГК
В&nbsp;дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
2 марта, суббота
11:22
Президент одобрил покупку «Керемет Банка» кабинетом министров Президент одобрил покупку «Керемет Банка» кабинетом мин...
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 марта
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 26 февраля — 1 марта
10:46
Семь проектов из Баткена получили сертификаты «Одно село — один продукт»
10:23
Весна пришла. На следующей неделе в Бишкеке до +8 градусов