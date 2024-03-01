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Власть

Рейтинги доверия Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву выросли

Уровень доверия президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за последние восемь месяцев вырос. Об этом свидетельствуют данные очередного опроса Международного республиканского института (IRI).

Опрос в январе 2024 года показал, что 37 процентов респондентов больше всего доверяют Садыру Жапарову. Еще 22 процента — Камчыбеку Ташиеву, 12 процентов — Нуржигиту Кадырбекову. Остальные голоса распределились между другими 17 политиками, в числе которых две женщины — Эльвира Сурабалдиева и Роза Отунбаева — и лидер России Владимир Путин.

В сентябре 2022-го главе государства доверяли 38 процентов опрошенных, но в мае 2023 года доверие снизилось до 35 процентов. С тех пор президент немного повысил свой рейтинг.

Рейтинг Камчыбека Ташиева сейчас выше, чем два года назад. В сентябре 2022-го ему доверяли 18 процентов опрошенных, в мае прошлого года — 14 процентов, сейчас — 22 процента.

Резко выросло и недоверие всем политикам. Если в мае 2023-го только 8 процентов опрошенных ответили, что не доверяют никому, то в январе 2024 года их число выросло на 12 процентов — до 20 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287988/
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