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Власть

Усилена государственная юридическая помощь. Президент подписал законы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи»)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства

Закон принят Жогорку Кенешем 10 января 2024 года.

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В Кодексе о правонарушениях конкретизирована норма и уточнено, что лицо, привлекаемое к ответственности за правонарушение, имеет право на квалифицированную юридическую помощь за счет государства в порядке, установленном законодательством о гарантированной государством юридической помощи.

Внесены изменения в Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи», согласно которым:

  • статус, ведение реестра и порядок деятельности параюристов определяются кабинетом министров;
  • определен перечень лиц, имеющих право на получение квалифицированной юридической помощи по делам о правонарушениях, в рамках гражданского судопроизводства;
  • дополнен перечень лиц, имеющих право на получение квалифицированной юридической помощи в рамках административного судопроизводства (в том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам);
  • в случаях, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством, ходатайствующее лицо обеспечивается адвокатом из реестра на основании определения суда;
  • определен перечень случаев замены адвоката по решению координатора (уполномоченного должностного лица, обеспечивающего предоставление гарантированной государством юридической помощи);
  • определен перечень случаев, по которым действие договора об оказании квалифицированной юридической помощи может быть приостановлено;
  • определен перечень оснований для отказа в предоставлении квалифицированной юридической помощи по уголовным, гражданским и административным делам, а также порядок обжалования данного отказа;
  • определен перечень мер воздействия, применяемых к адвокату, а также порядок обжалования данных мер;
  • гражданам по делам о признании судом недееспособными квалифицированная юридическая помощь не предоставляется;
  • без учета дохода квалифицированная юридическая помощь в рамках административного судопроизводства помощь предоставляется в том числе лицам по вопросам предоставления статусов кайрылмана, беженца, лица без гражданства, вынужденного переселенца;
  • стандарты качества оказания квалифицированной юридической помощи утверждаются подведомственным подразделением уполномоченного органа по координации и реализации политики в сфере гарантированной государством юридической помощи;
  • по решению координатора адвокат заменяется в том числе в случае временного приостановления или лишения адвокатской лицензии;
  • для обеспечения качества гарантированной государством юридической помощи подведомственное подразделение уполномоченного государственного органа осуществляет мониторинг, оценку качества консультационно-правовой и квалифицированной юридической помощи, разрабатываемая и утверждаемая подведомственным подразделением уполномоченного органа и совместно с адвокатурой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287963/
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