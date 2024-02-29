Усилена государственная юридическая помощь. Президент подписал законы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи»)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства

Закон принят Жогорку Кенешем 10 января 2024 года.

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В Кодексе о правонарушениях конкретизирована норма и уточнено, что лицо, привлекаемое к ответственности за правонарушение, имеет право на квалифицированную юридическую помощь за счет государства в порядке, установленном законодательством о гарантированной государством юридической помощи.

Внесены изменения в Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи», согласно которым: