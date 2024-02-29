Бактыбека Чойбекова лишат мандата. Суд признал недействительными выборы в Таласе

Административный суд Бишкека признал итоги парламентских выборов двухлетней давности по Таласскому округу недействительными. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что удовлетворено заявление экс-мэра Бишкека и бывшего кандидата по этому округу Эмилбека Абдыкадырова, в котором он просил ЦИК признать итоги выборов в Таласе недействительными.

«Решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов от 22 февраля 2024 года за № 4 признано недействительным, и суд обязал ЦИК отменить постановление от 14 декабря 2021 года за № 832 в части признания выборов состоявшимся и признания Бактыбека Чойбекова избранным депутатом Жогорку Кенеша», — говорится в сообщении.

Ранее экс-мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров обратился в ЦИК с просьбой рассмотреть и признать результаты выборов по кандидату Бактыбеку Чойбекову недействительными. В своем заявлении он отметил, что установлены факты подкупа голосов в период проведения выборов по кандидату от Таласского округа Бактыбека Чойбекова.

Напомним, что в 2021 году Эмилбек Абдыкадыров был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Таласскому округу. Однако наибольшее количество голосов по Таласскому округу набрал тогда Бактыбек Чойбеков — 34,65 процента голосов избирателей. В настоящее время он является депутатом парламента VII созыва.