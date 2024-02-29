Дырявые полы, протекающая крыша. Депутат о состоянии школы-интерната в Кара-Суу

Депутат Суйунбек Омурзаков сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил о плохом состоянии школы-интерната для детей-сирот в селе Монок Кара-Суйского района.

По его словам, там дырявые полы, протекает крыша, влажные стены.

«Сегодня школа-интернат находится в плачевном состоянии. В каких условиях учатся дети? Все капает на детей, где они спят. Было бы хорошо, если бы уделили внимание этому вопросу и оказали помощь», — сказал нардеп.

Суйунбек Омурзаков отметил, что это продолжается уже не первый год. Он попросил кабмин поехать и ознакомиться с состоянием учреждения.