11:34
USD 89.40
EUR 96.65
RUB 0.98
Власть

Дырявые полы, протекающая крыша. Депутат о состоянии школы-интерната в Кара-Суу

Депутат Суйунбек Омурзаков сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил о плохом состоянии школы-интерната для детей-сирот в селе Монок Кара-Суйского района.

По его словам, там дырявые полы, протекает крыша, влажные стены.

«Сегодня школа-интернат находится в плачевном состоянии. В каких условиях учатся дети? Все капает на детей, где они спят. Было бы хорошо, если бы уделили внимание этому вопросу и оказали помощь», — сказал нардеп.

Суйунбек Омурзаков отметил, что это продолжается уже не первый год. Он попросил кабмин поехать и ознакомиться с состоянием учреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287925/
просмотров: 888
Версия для печати
Материалы по теме
Грязный туалет, просроченные продукты. НЦПП посетил школу-интернат в Араване
В Беловодской вспомогательной школе-интернате избили воспитанника
В Оше построят общежитие для школы-интерната имени Терешковой за 308 миллионов
В Кара-Суйском районе построят логистический центр
Экс-депутат выступает против деления детей и школ на одаренных и элитных
Антисанитария и спертый воздух. Правозащитники побывали в нескольких ИВС на юге
В Кара-Суу раненый мужчина пришел в чужой дом и скончался там
В Кара-Суу неизвестные обстреляли машину. Два человека ранены
В школе-интернате для слабослышащих детей Бишкека каждый день отключают свет
10 лет тюрьмы получил житель Кара-Суйского района за убийство двух таксистов
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области начнут выпускать автомобили. Президент дал старт строительству В Чуйской области начнут выпускать автомобили. Президент дал старт строительству
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали, почему градоначальник покинул заседание БГК В мэрии Бишкека рассказали, почему градоначальник покинул заседание БГК
В&nbsp;дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
2 марта, суббота
11:22
Президент одобрил покупку «Керемет Банка» кабинетом министров Президент одобрил покупку «Керемет Банка» кабинетом мин...
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 марта
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 26 февраля — 1 марта
10:46
Семь проектов из Баткена получили сертификаты «Одно село — один продукт»
10:23
Весна пришла. На следующей неделе в Бишкеке до +8 градусов