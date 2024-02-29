Депутат предлагает выдавать жилье обманутым дольщикам через ГИК

42 строительные компании в Кыргызстане обманули дольщиков. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, большая часть дольщиков — это мигранты, которые трудятся за границей, чтобы купить дом, и другие граждане, которые собирают последние деньги на покупку жилья.

«Сегодня есть 42 стройкомпании, которые обманули людей. Конечно, в том, что дольщики остались обманутыми, наша вина тоже есть, так как мы вовремя не приняли соответствующие законопроекты. Недавно приняли хорошее постановление. Согласно этому положению, отныне таких обманщиков не будет. Это хорошо, но а что делать с теми гражданами, которых уже обманули?» — возмутился Марлен Маматалиев.

Он считает, что в эту ситуацию должен вмешаться президент, а также необходимо дать поручение ГКНБ.

«У дольщиков разные истории. Например, есть те, кто живет уже в доме, но не может оплатить коммуникации, потому что ввода нет, а ввода нет, потому что хозяин либо умер, либо еще что-то. Есть также случаи, когда один и тот же техпаспорт продали нескольким людям», — сказал нардеп.

Он предложил предоставить жилье пострадавшим через Госипотечную компанию.

«Пострадавших и тех, кто нуждается, надо поставить в очередь в госипотеку. Таким образом создать условия им. После окончания суда они получат свои деньги и смогут расплатиться с ипотекой», — заключил Марлен Маматалиев.