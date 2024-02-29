Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев по неизвестной причине покинул сессию БГК

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев покинул сессию городского кенеша. Вместе с ним ушел и весь состав муниципалитета.

Отметим, ранее на сессии было предложено объявить перерыв, так как в связи с проведением административно-территориальной реформы состав городского кенеша увеличен до 235 депутатов. Градоначальник заявил, что указ президента о проведении административно-территориальной реформы, действующей по всей республике, необходимо строго исполнять. По его словам, уже ведется работа по созданию условий для проведения сессии в полном составе.

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Председатель БГК Куванычбек Конгантиев снова предложил проголосовать за объявление перерыва, депутаты начали обсуждать вопрос, но в этот момент Айбек Джунушалиев покинул зал.

«Для меня это тоже странный шаг, я прошу сохранять спокойствие, не надо излишне политизировать вопрос. Я не знаю, в чем сейчас была проблема. Есть указ, надо его исполнять. Думаю, специально переносится акцент внимания на несущественные вещи. БГК должен работать, выполнять указ главы государства», — заявил после этого Куванычбек Конгантиев.

После был объявлен перерыв в сессии.

Напомним, всего по республике было 484 местных кенеша (32 городских и 452 айыльных). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы всего станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айыльных).

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.