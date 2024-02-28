11:33
USD 89.40
EUR 96.65
RUB 0.98
Власть

Садыр Жапаров поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии

Президент Садыр Жапаров поздравил Тамаша Шуйока с избранием на должность президента Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Искренне поздравляю вас с избранием на высокий пост президента Венгрии. Пусть ваша деятельность, направленная на обеспечение благополучия венгерского народа, будет успешной! Уверен, что вы уделите особое внимание укреплению стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Венгрией», — говорится в поздравительной речи.

Садыр Жапаров выразил готовность и дальше развивать и укреплять двусторонние отношения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287857/
просмотров: 1252
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров принял принца Рахима Ага Хана IV
В Чуйской области начнут выпускать автомобили. Президент дал старт строительству
Садыр Жапаров принял председателя парламента Монголии Гомбожавына Занданшатара
Кыргызстан ратифицировал соглашение ЕАЭС о складских свидетельствах
Садыр Жапаров обсудил с жителями Иссык-Куля разработку уранового месторождения
Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана
Внесены изменения в Указ президента о формировании резерва кадров
Садыр Жапаров в Татарстане проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным
Президент принял секретарей совбезов регионального диалога по афганской проблеме
Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области начнут выпускать автомобили. Президент дал старт строительству В Чуйской области начнут выпускать автомобили. Президент дал старт строительству
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали, почему градоначальник покинул заседание БГК В мэрии Бишкека рассказали, почему градоначальник покинул заседание БГК
В&nbsp;дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
2 марта, суббота
11:22
Президент одобрил покупку «Керемет Банка» кабинетом министров Президент одобрил покупку «Керемет Банка» кабинетом мин...
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 марта
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 26 февраля — 1 марта
10:46
Семь проектов из Баткена получили сертификаты «Одно село — один продукт»
10:23
Весна пришла. На следующей неделе в Бишкеке до +8 градусов