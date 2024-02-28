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Власть

В Чуйской области начнут выпускать автомобили. Президент дал старт строительству

Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство предприятия по выпуску и реализации автомобилей в Сокулукском районе Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, основная деятельность проекта ориентирована на сборку электромобилей, коммерческих, легковых авто, специальной техники, а также на продажу транспортных средств и соответствующей продукции на международном рынке.

Возведение и запуск предприятия реализуются кабинетом министров, местными предприятиями совместно с китайской компанией China Hubei Zhuoyue Grou. Объем инвестиций первого этапа составит $115 миллионов, проектная мощность — более 80 тысяч машин в год.

Садыр Жапаров отметил, что проводимая инвестиционная политика, включая предоставление налоговых преференций, создает благоприятные условия для инвесторов.

Он выразил уверенность в том, что инвестиционный проект придаст большой импульс развитию автомобильной промышленности республики, увеличению доли отрасли в ВВП и созданию дополнительных рабочих мест.

Президент подчеркнул, что наряду с обеспечением благоприятных условий в отрасли необходимо стремиться к созданию национального бренда КР путем выпуска автомобилей, производства автозапчастей для импорта и развития международной торговли.

Он заметил, что столь большой проект, который реализуется в нашей стране, нуждается во всесторонней поддержке, и пожелал, чтобы это предприятие стало важным началом для создания бренда «Сделано в Кыргызстане».

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Ду Дэвэнь сообщила, что начало реализации проекта является результатом стратегического партнерства двух государств. Она поблагодарила Садыра Жапарова за внимание и поддержку делового сотрудничества и выразила надежду на то, что благодаря общим усилиям проект будет реализован и станет образцовым в углублении взаимодействия Кыргызстана и Китая.

Запуск предприятия по выпуску и реализации машин ожидается в августе текущего года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287852/
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