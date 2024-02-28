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Власть

Депутат требует наказать экс-советника Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова

Депутат Медербек Алиев на заседании Жогорку Кенеша потребовал дать политическую оценку действиям экс-советника и приближенного бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова.

«В 2020 году революция произошла из-за того, что парламентские выборы тогда прошли нечестно. Первыми катализаторами были три политические партии — это «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Биримдик». Многие из них сегодня также окружили нынешнюю власть, подхалимничают. Никто это не может опровергнуть», — сказал он.

Медербек Алиев отметил, что Икрамжан Илмиянов в жизни не читал книг и только крутил баранку.

«Такой человек создал политическую элиту. Решал, кто пройдет в депутаты парламента. Почему он должен сейчас жить в богатстве? А другие, которые курицу украли, должны сидеть в тюрьме? Я считаю, что должна быть дана политическая оценка», — заключил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287819/
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