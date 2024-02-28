Президент Садыр Жапаров принял председателя парламента Монголии Гомбожавына Занданшатара. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов кыргызско-монгольского сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Садыр Жапаров отметил, что в течение последнего года наблюдается положительная динамика сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией, в частности расширен политический диалог и активно продвигаются экономические связи. В рамках соглашений в сфере образования активно реализуется обмен студентами для изучения кыргызского и монгольского языков.

Глава государства подчеркнул важность развития торгово-экономических отношений между странами, а также большие возможности сотрудничества в области горнодобывающей отрасли.

Президент выразил признательность монгольской стороне за поддержку присоединения Кыргызстана к соглашению о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог, а также за поддержку кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества по различным направлениям, в особенности в сфере межпарламентского сотрудничества. Гомбожавын Занданшатар отметил, что в Монголии приветствуют активные усилия Кыргызстана по борьбе с преступностью и коррупцией. По его словам, это создает благоприятную инвестиционную среду, в связи с чем монгольские инвесторы выражают заинтересованность в ведении бизнеса в Кыргызстане.

Он также передал президенту Садыру Жапарову послание главы Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

В ходе встречи стороны подчеркнули глубокие исторические и культурные связи между Кыргызстаном и Монголией, богатство общего наследия кочевой культуры и традиций.

Президент Садыр Жапаров отметил, что подписанные в ходе визита двусторонние документы свидетельствуют о дальнейшем укреплении дружественных отношений между странами. Он передал свои приветствия и наилучшие пожелания президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху и отметил, что ожидают его с официальным визитом в Кыргызскую Республику в удобное для него время.