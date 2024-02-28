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Власть

В Минприроды уволили 14 сотрудников. Депутат заявил о нехватке кадров

Депутат Арсланбек Малиев на заседании Жогорку Кенеша заявил о том, что бывший министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова уволила 14 сотрудников, среди которых были опытные специалисты.

По его словам, в ведомстве сейчас не хватает кадров.

«Во время Динары Кутмановой были уволены 14 специалистов именно по радиационной части. Среди них есть опытные. Их уволили за то, что они отказались подписать документы по переработке отходов», — отметил Арсланбек Малиев.

Он также поинтересовался у главы Минприроды, какие функции выполняет регулирующий орган.

Министр природных ресурсов Мелис Тургунбаев ответил, что это надзорные функции, мониторинг и ведение политики.

«Вот даже вы, как министр, не знаете этого, а ваши специалисты тем более не знают. Основные функции регулирования: нормотворчество, лицензирование, инспектирование и меропринуждение», — сказал нардеп.

Арсланбек Малиев добавил, что надо привлекать специалистов, так как у Минприроды нет никакой подготовки, например если заработает Кызыл-Омпол или строительство АЭС.

Глава Минприроды пообещал встретиться с 14 уволенными специалистами и восстановить их в должности, если в этом будет необходимость.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287815/
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