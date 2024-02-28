Вместо Матраимова и Ражабалиева. В двух округах пройдут выборы новых депутатов

В двух одномандатных округах пройдут повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

По его словам, речь о Кара-Суйском и Баткенском округах, депутаты от которых Искендер Матраимов и Нурлан Ражабалиев ранее подали заявления о сложении с себя полномочий. Он напомнил, что в случае сдачи мандата депутатом, прошедшем в Жогорку Кенеш по партийному списку, место займет следующий кандидат. Если уходит депутат из одномандатного округа, там проводят новые выборы.

Однако точная дата выборов пока неизвестна. Как объяснил Абдыжапар Бекматов, они состоятся в течение двух месяцев после того, как их назначит президент. Такой порядок предусмотрен законом о выборах.

Ранее ЦИК досрочно прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете речь идет и о члене фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахапе Боронбаеве, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Всего журналисты разместили четыре видеосюжета, они опубликованы на YouTube.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.