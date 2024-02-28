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Власть

В Кыргызстане намерены отменить запрет на разработку урановых месторождений

В Кыргызстане намерены отменить запрет на разработку урановых и ториевых месторождений. Законопроект, инициированный кабмином, вынесен на общественное обсуждение.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора отмечают, что действующий закон направлен на защиту здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, а также на установление радиационной и экологической безопасности в республики. Но его применение усугубило «отрицательные последствия международных и национальных кризисных явлений для экономики и развития страны в целом».

Эти явления и их последствия, по словам чиновников, невозможно было предвидеть на момент разработки и принятия закона.

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«В частности, законодатель не мог предвидеть наступление негативных экономических последствий пандемии COVID-19, а также введения масштабных финансовых санкций против Российской Федерации, одного из крупнейших торговых партнеров республики», — говорится в справке-обосновании.

Отмечается, что экономике Кыргызстана крайне необходимы иные источники дохода. Добыча и экспорт урана и тория имеют потенциал стать важными составляющими экономики Кыргызстана, считают в кабмине.

Чиновники обещают, что государственные органы предпримут меры по минимизации вреда добычи урана и тория экологии и здоровью населения. В частности введут строгие экологические нормы и стандарты для недропользователей, будут вести регулярный мониторинг воздействия деятельности по добыче урана и тория на окружающую среду и здоровье населения, а также обучать работников отрасли.

Ранее президент КР Садыр Жапаров комментировал проект по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол. Он призвал не пугаться, когда речь заходит об уране, необходимо знать о типах урана и понимать, на каком уровне он начинает представлять опасность.

«Наш уран представляет собой сырье и не является опасным в таком состоянии. Опасаться нужно обогащенного для определенных целей урана. Именно такой уран представляет угрозу. При этом мы должны быть осторожны и воздерживаться от заявлений о том, что наш уран абсолютно безвреден. После его отделения при хранении и транспортировке, конечно, мы должны быть очень осторожны. Специалисты должны проявлять максимальную бдительность в этом вопросе», — сказал глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287797/
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