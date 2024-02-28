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Власть

Акылбек Жапаров: Благодаря технологиям ВВП вырос в два раза, бюджет — в три

«Благодаря применению новых технологии нам удалось в два раза увеличить ВВП за два года, в три раза увеличить бюджет страны», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на форуме Digital Kyrgyzstan.

По его словам, наступившая эра цифровой трансформации требует не только адаптации, но и активного участия в формировании будущего. Искусственный интеллект становится ключевым элементом этого пути, и наша ответственность не только следить за тенденциями, но и влиять на них.

«По оценкам экспорта в 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80 процентов предприятий в мире. Сегодня только 5 процентов используют искусственный интеллект. Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной трансформации медицины, образования и креативных индустрий. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой в экономическом прогрессе и внедрении инноваций в нашей стране. Для этого необходимо создать всю базовую институциональную среду, над которой мы и работаем», — сказал Акылбек Жапаров.

В доказательство он привел несколько цифр. Только в рамках межведомственного взаимодействия через «Тундук» прошло более 1 миллиарда транзакций.

«Вы представляете, если не было бы технологий, во что превратился Кыргызстан? Это миллиард новостей. Сколько почтальонов носили бы друг другу все эти сведения. Эти технологии нам помогают в жизни. И наперекор всем тем прогнозам, которые дают некоторые международные финансовые институты в нашей стране, они прогнозируют, что объем ВВП в 2050 году в Кыргызстане будет $20 миллиардов. Мы говорим нет. В нашей стране есть все необходимые ресурсы. Мы открыты новым инновационным технологиям. И в 2050 году наш ВВП достигнет объема $200 миллиардов», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287779/
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