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Власть

Кабмин хочет, чтобы госуслуги были доступны в банковских приложениях и кошельках

«Мы хотим, чтобы государственные услуги были доступны на банковских платформах и мобильных кошельках», — заявил сегодня во время форум Digital Kyrgyzstan председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, государство готово делиться с бизнесом и этими сервисами. Так оно сможет еще эффективнее предоставлять государственные услуги. При этом вопрос обеспечения кибербезопасности особенно актуален.

«1 марта, то есть послезавтра, мы запускаем онлайн куплю-продажу недвижимого имущества. Теперь в «Тундуке» можно будет переоформить квартиру. Для этого у продавца и покупателя должно быть мобильное предложение «Тундук» и облачная электронная подпись, которую можно тоже получить онлайн. Все данные, которые необходимы для регистрации, будут автоматически заполнены. Нужно будет лишь подтвердить свою личность через биометрическую идентификацию. Как вы видите, мы набираем темпы», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287774/
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