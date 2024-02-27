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Власть

И заживем! Акылбек Жапаров хочет, чтобы чиновники носили «что-то вроде чапанов»

Председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров считает, что чиновники и депутаты Жогорку Кенеша должны ходить на работу в одежде с национальным колоритом. Об этом он заявил на коллегии Министерства культуры.

Он попросил главу ведомства приступить к решению этого вопроса.

По словам Акылбека Жапарова, ранее он уже обращался с аналогичной просьбой к прежнему министру культуры.

«Мы бы приходили в такой одежде на заседания кабмина. Депутаты тоже могли бы ее носить. Если вы, работники культуры, тоже носили бы такую одежду, мы бы брали с вас пример», — сказал чиновник.

Глава кабмина попросил разработать «что-то вроде кыргызских чапанов, как сейчас люди носят».
Ссылка: https://24.kg/vlast/287749/
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