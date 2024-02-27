В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в агрофоруме «Агродиалог-2024» и встретился с представителями агропромышленного сектора. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В рамках мероприятия обсуждены ключевые аспекты развития сельского хозяйства в стране, внедрение инновационных технологий, повышение производительности и качества сельхозпродукции, развитие устойчивых практик в аграрном секторе и другое.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что необходимо активно внедрять и использовать в сельском хозяйстве новые методики, технологии, качественные семена, дающие высокие показатели урожайности.

Он призвал фермеров объединиться и работать сообща, сотрудничая с крупными производствами в перерабатывающей отрасли.

«Мы капитализировали государственные банки, которые готовы финансировать фермеров. Готовы предоставить всю необходимую технику для ирригации. Самое главное — эффективная объединенная работа фермеров. Необходимо привыкать к фьючерсным контрактам. Кроме того, в рамках программы по поддержке малообеспеченных семей мы будем обучать их выращивать брокколи, помидоры, заниматься разведением кур, что позволит им зарабатывать деньги», — сказал Акылбек Жапаров.