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Власть

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Курман айтом

Президент Кыргызстана поздравил соотечественников с Курман айтом.

«Искренне поздравляю вас со священным исламским праздником — Курман айт. В день празднования Курман айта мусульмане всего мира совершают омовение и праздничный айт намаз, обращаясь с мольбой к Всевышнему, приносят ритуальное жертвоприношение и делятся с близкими, соседями и нуждающимися. Поэтому Курман айт является праздником очищения и благотворительности.

В истории независимого Кыргызстана уже второй год в связи с коронавирусной инфекцией праздник Курман айт проходит в условиях ограничений. Да смилуется Всевышний над скончавшимися от этой болезни и ниспошлет исцеление больным.

Пользуясь случаем, призываю всех граждан страны проявить сознательность и пройти вакцинацию для защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих.

Сильное общество всегда должно быть готовым ко всем трудностям, испытаниям и изменениям. Несмотря на то что текущий год сопровождается такими испытаниями, мы все терпеливо с великодушием и стойкостью побеждая все невзгоды, будем уверенно двигаться к новым успехам.

Пусть Всевышний дарует каждому дому благополучие, счастье и отдалит от нас все беды и болезни.
Желаю, чтобы этот праздник стал благом для нашей страны, всего мусульманского мира и принес изобилие и достаток!

Пусть Всевышний сохранит наш Кыргызстан и даст нам возможность встретить и следующий Курман айт в мире и здравии!» — говорится в поздравлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201560/
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