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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Бишкекская ТИК подвела итоги повторных выборов. Сколько мандатов у партий

Бишкекская территориальная избирательная комиссия на заседании утвердила итоги голосования и определила результаты повторных выборов депутатов столичного горкенеша. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, 7-процентный порог преодолели шесть политических партий.

Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.

Бишкекская территориальная избирательная комиссия определила, что депутатами Бишкекского городского кенеша избраны:

«Эмгек»

  • Эльмир Досалиев;
  • Бактиярбек Иманалиев;
  • Елизавета Алымбаева;
  • Айбек Ашимов;
  • Бактыбек Абдиев;
  • Лира Акунова;
  • Токтосун Султанов;
  • Руслан Шаршенбай уулу;
  • Светлана Кенжебаева;
  • Жумабек Салымбеков;
  • Ильяз Чалов.

«Ата Журт Кыргызстан»

  • Алымбек Бактыбеков;
  • Таалайбек Сурапбаев;
  • Мээрим Нусубалиева;
  • Таалайбек Жакыпов;
  • Эдик Досиев;
  • Айканыш Ашырова;
  • Куванычбек Конгантиев;
  • Максат Токтогулов;
  • Омуркан Ашанбаева.

«Ишеним»

  • Рысбай Аматов;
  • Сайдахмат Исмаилов;
  • Рамина Идырова;
  • Арнас Тиллебаев;
  • Таалайбек Дайырбеков;
  • Мадина Чеченова;
  • Асылбек Акылбеков;
  • Бекжан Усеналиев.

«Ынтымак»

  • Максат Алымбеков;
  • Казыбек Эргешов;
  • Наргиза Жолдошбаева;
  • Мийзамидин Калыков;
  • Таалайбек Сариев;
  • Гульназ Халилова;
  • Улан Сариев.

«Онугуу-Прогресс»

  • Манас Абдыллабек уулу;
  • Жылдызбек Абдраимов;
  • Дамира Жолдошалиева;
  • Олег Попиков;
  • Жаныбек Асанбеков.

«Социал-демократы»

  • Кадырбек Атамбаев;
  • Таалай Темиркулов;
  • Элнура Дуйшекеева;
  • Султанбек Абдуллажанов;
  • Илгиз Сарылдык уулу.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201552/
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