Бишкекская ТИК подвела итоги повторных выборов. Сколько мандатов у партий

Бишкекская территориальная избирательная комиссия на заседании утвердила итоги голосования и определила результаты повторных выборов депутатов столичного горкенеша. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
По ее данным, 7-процентный порог преодолели шесть политических партий.
Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.
Бишкекская территориальная избирательная комиссия определила, что депутатами Бишкекского городского кенеша избраны:
«Эмгек»
- Эльмир Досалиев;
- Бактиярбек Иманалиев;
- Елизавета Алымбаева;
- Айбек Ашимов;
- Бактыбек Абдиев;
- Лира Акунова;
- Токтосун Султанов;
- Руслан Шаршенбай уулу;
- Светлана Кенжебаева;
- Жумабек Салымбеков;
- Ильяз Чалов.
«Ата Журт Кыргызстан»
- Алымбек Бактыбеков;
- Таалайбек Сурапбаев;
- Мээрим Нусубалиева;
- Таалайбек Жакыпов;
- Эдик Досиев;
- Айканыш Ашырова;
- Куванычбек Конгантиев;
- Максат Токтогулов;
- Омуркан Ашанбаева.
«Ишеним»
- Рысбай Аматов;
- Сайдахмат Исмаилов;
- Рамина Идырова;
- Арнас Тиллебаев;
- Таалайбек Дайырбеков;
- Мадина Чеченова;
- Асылбек Акылбеков;
- Бекжан Усеналиев.
«Ынтымак»
- Максат Алымбеков;
- Казыбек Эргешов;
- Наргиза Жолдошбаева;
- Мийзамидин Калыков;
- Таалайбек Сариев;
- Гульназ Халилова;
- Улан Сариев.
«Онугуу-Прогресс»
- Манас Абдыллабек уулу;
- Жылдызбек Абдраимов;
- Дамира Жолдошалиева;
- Олег Попиков;
- Жаныбек Асанбеков.
«Социал-демократы»
- Кадырбек Атамбаев;
- Таалай Темиркулов;
- Элнура Дуйшекеева;
- Султанбек Абдуллажанов;
- Илгиз Сарылдык уулу.
Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.