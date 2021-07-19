Итоги выборов. Жалобу социал-демократов на три партии Бишкекская ТИК отклонила

Социал-демократы подали жалобу в Бишкекскую ТИК, требуя аннулировать результаты по партиям «Эмгек», «Онугуу-Прогресс» и «Ишеним». С аналогичным требованием обратилась и партия «Ынтымак».

Бишкекская ТИК рассмотрела эти заявления и не удовлетворила их. В комиссии посчитали, что для отмены итогов голосования по указанным политорганизациям недостаточно оснований.

Социал-демократы посчитали решение ТИК необоснованным и предвзятым. Партии посоветовали обратиться в течение трех календарных дней в ЦИК или в суд за обжалованием.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.