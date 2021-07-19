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Власть

Наводнение в Германии. Садыр Жапаров выразил соболезнование Ангеле Меркель

Садыр Жапаров выразил свои соболезнования федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнения в Германии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«От имени народа Кыргызской Республики и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с наводнениями в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, в результате которых погибли люди. Я разделяю горе семей и близких погибших в этой трагедии. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в стихийном бедствии», — говорится в телеграмме.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии идут ливни, вызвавшие наводнение. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Число жертв наводнения в Германии выросло до 156, известно о 670 пострадавших. В полиции выразили опасения, что число погибших может увеличиться.

Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, в субботу вечером управление кризисными ситуациями в городе Траунштайне сообщило, что из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201538/
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