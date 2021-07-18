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Власть

Садыр Жапаров тоже поздравил Ангелу Меркель с днем рождения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил сегодня канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

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«С глубоким удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений между нашими странами, основанный на взаимном уважении, понимании и многолетнем успешном сотрудничестве. Сегодня Кыргызская Республика уверенно развивается по пути укрепления демократии. В этой связи огромная поддержка, оказываемая Германией, очень важна для нас, она вселяет уверенность в продолжение демократических и социально-экономических реформ в стране», — говорится в поздравительном послании.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что тесные отношения, установившиеся между двумя странами, будут и дальше развиваться во всех сферах сотрудничества.

Он пожелал Ангеле Меркель крепкого здоровья, успехов в работе, а народу Германии мира и процветания.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вчера отпраздновала свой 67-й день рождения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201526/
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