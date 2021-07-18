Канцлер ФРГ Ангела Меркель отпраздновала свой 67-й день рождения. Именины проходят на фоне большой трагедии для страны. С 13 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. От последствий наводнения, по последним данным, погибли 106 человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести.

От имени бывшего президента страны в Facebook разместили текст поздравления. По словам Алмазбека Атамбаева, во всем мире знают, как много Ангела Меркель сделала для процветания своей страны. Он назвал немецкого политика одним из самых авторитетных мировых лидеров.

«Большой вклад вы внесли в развитие и укрепление кыргызско-германского сотрудничества, и благодарны за помощь, которая оказывалась нашей стране по нашей инициативе. С особой теплотой моя семья и я вспоминаем ваш приезд к нам в Кыргызстан и незабываемую поездку в горы», — отметил Алмазбек Атамбаев и разместил совместное фото.

Фото из архива Атамбаевых. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в Кыргызстане. Июль 2016 года

Канцлер ФРГ посетила Кыргызстан с официальным визитом в июле 2016 года.

Отметим, по неизвестной причине на официальном сайте главы государства Садыра Жапарова нет поздравления Ангеле Меркель. Согласно протоколу поздравления лидерам дружественных государств от имени президента, в том числе с днем рождения, пресс-служба главы страны обычно рассылает в СМИ. Например, 29 июня Садыр Жапаров поздравил с днем рождения Гурбангулы Бердымухамедова.