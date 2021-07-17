В Токмаке хотят пересчитать голоса на всех избирательных участках

В Центральную избирательную комиссию поступило решение Токмакской ТИК от 16 июля о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках города. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что в Токмакскую ТИК поступило заявление от политических партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар» с требованием о проведении повторного подсчета голосов.

«Заявители сообщают, что не во всех избирательных участках произведен ручной подсчет голосов. В решении Токмакской ТИК отмечается, что у уполномоченного представителя политической партии «Эмгек» У.Сыдыгалиева имеются сомнения в составлении протоколов ручного подсчета голосов. В целях гласности и открытости ТИК удовлетворила заявление политических партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар» о проведении повторного подсчета», — говорится в сообщении.

Согласно требованиям закона, повторный подсчет голосов должен проводиться с обязательным присутствием членов Центральной избирательной комиссии.

Центральная избирательная комиссия рассмотрит решение Токмакской ТИК.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.