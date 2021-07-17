23:30
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Власть

Ищут инвестора. Строительство города будущего Асман вновь обсудили чиновники

Сегодня в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района под председательством советника президента Равшанбека Сабирова состоялось выездное совещание межведомственной рабочей группы по разработке проектных решений в рамках реализации пилотного проекта «Экологически чистый город Асман». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В составе группы ее руководитель — директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Токтомамбет Сатышов, заместитель руководителя группы — заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Нурлан Шерипов, а также представители задействованных государственных органов.

Отмечается, что Равшанбек Сабиров подчеркнул особую важность реализации данного проекта с учетом высокого туристического и инвестиционного потенциала региона.

Он добавил, что рабочей группе необходимо детально проработать механизмы реализации проекта, вопросы привлечения инвестиций и мировых компаний. В рамках запланированных мероприятий рабочая группа проведет градостроительную оценку возможности постройки нового города, изучит опыт реализации подобных международных проектов и подготовит перечень исследовательских направлений для разработки концепции и экологических критериев пилотного проекта.

В кабмин будет внесен сводный координационный план с полным пакетом проектной документации строительства нового экологически чистого города Асман.

Напомним, это пилотный проект. По концепции авторов город призван стать экономическим и туристическим центром страны, где будет предусмотрено внедрение передовой образовательной системы, строительство современных оздоровительных и бизнес-центров, стадионов, размещение парков высоких технологий, а также присутствие финансово-кредитных учреждений. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/201500/
просмотров: 4158
Версия для печати
Материалы по теме
На пляжах южного побережья Иссык-Куля не убирают мусор
На поиски иностранки на пастбище Иссык-Куля привлечены дополнительные силы
На пастбище в Иссык-Кульской области пропала 29-летняя россиянка
Избиение мальчика на Иссык-Куле. Тренер отстранена от должности
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Показания заявителя и свидетелей разнятся
Избиение ребенка на Иссык-Куле. ДУМК призывает к толерантности к другим религиям
На Иссык-Куле задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у бизнесменов
«Гелендваген» на пляже. Водителя нашли и оштрафовали
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Улукбек Марипов взял дело под личный контроль
Избиение ребенка на летних сборах. Правозащитники обратились к властям
Популярные новости
Я&nbsp;обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в&nbsp;родном селе мечеть Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть
У&nbsp;Артема Новикова скончался отец У Артема Новикова скончался отец
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 июля
Что им&nbsp;нужно? Самат Ибраев и&nbsp;Бактыбек Турусбеков встретились с&nbsp;главой Нацбанка Что им нужно? Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков встретились с главой Нацбанка
Бизнес
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
20 июля, вторник
21:30
В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июля: днем жарко
18:30
21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Курман айт. Как отмечают священный праздник мусульмане разных стран мира
14:57
Курман айт. Как прошел айт намаз в центральной мечети страны