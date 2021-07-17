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Власть

Делегацию Италии пригласили в Кыргызстан на первый экономический форум ЕС-ЦА

Делегацию Италии пригласили в Кыргызстан на первый экономический форум ЕС-ЦА. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По его данным, 16 июля в Ташкенте первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев встретился со статс-секретарем МИД и международного сотрудничества Итальянской Республики Манлио Ди Стефано.

Стороны обсудили формат сотрудничества «Центральная Азия + Италия». В том числе вопросы совершенствования договорно-правовой базы, налаживания связей между деловыми кругами, важности укрепления и диверсификации торгово-экономических связей.

В связи с этим Нуран Ниязалиев пригласил делегацию Италии принять участие в первом экономическом форуме ЕС-ЦА, который пройдет в ноябре 2021 года в Бишкеке.

Ди Стефано подтвердил заинтересованность итальянской стороны к всестороннему развитию двустороннего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201487/
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