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Власть

В Кыргызстане в областях появятся полномочные представители президента

В областях Кыргызстана появятся полномочные представители президента. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров. Отмечается, что это не новая структура, речь идет о преобразовании института полномочных представителей правительства. Это сделано «в целях обеспечения эффективного государственного управления, реализации государственной политики в областях, координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, руководствуясь статьей 71 Конституции».

Кабинет министров в месячный срок должен утвердить структуры и штатные расписания аппаратов полномочных представителей президента в областях, а в двухмесячный — привести свои решения в соответствие с положениями указа.

Полномочные представители президента в областях в двухмесячный срок должны разработать и утвердить положения об аппарате полномочного представителя.

«Реализация настоящего указа осуществляется в пределах штатной численности и средств, предусмотренных для аппаратов полномочных представителей правительства в областях в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы», — сообщили в пресс-службе.

Указ вступает в силу через семь дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201405/
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