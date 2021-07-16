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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в Жогорку Кенеш состоятся 31 октября. Так гласит закон

В новом законе о выборах депутатов Жогорку Кенеша указано, что партия или кандидат, снятые из-за грубых нарушений, повлиявших на волеизъявление народа, больше к участию в следующей кампании  допускаться не будут. 

Уточняется, что Центральная избирательная комиссия признает результаты выборов недействительными, в том числе если аннулируются результаты голосования более одной трети избирателей от общего числа пришедших на участки. 

День голосования на выборах в Жогорку Кенеш с первого воскресенья меняется на последнее воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран парламент действующего созыва. 

Таким образом, выборы в ЖК состоятся 31 октября.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/201383/
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