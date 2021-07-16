11 июля в трех городах Кыргызстана — Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов городских кенешей. Результаты апрельского голосования отменили из-за многочисленных нарушений.

Анализ дата-отдела 24.kg показал, что от переноса выборов ничего существенно не изменилось. Типичные депутаты остались прежними, да и нарушения во время выборного процесса тоже не прекратились.

Политика — для зрелых кыргызских мужчин

За последний год сразу две выборные кампании закончились скандалом и отменой результатов голосования. Это парламентские выборы осенью 2020 года и местные выборы в апреле 2021-го.

Изучение списков партий показывает, что будущие депутаты гокренешей будут такими же, как и ранее.

Политика в Кыргызстане — дело зрелых кыргызских мужчин в самом расцвете сил.

Молодежь партийные боссы не очень-то жалуют. Что в Бишкеке, что в Оше основную массу составят кандидаты со стажем. Исключение — Токмак. Там партии решили все-таки дать молодым кандидатам возможность попробовать свои силы. Если в обеих столицах средний возраст депутатов 39 и 41 год соответственно, то в Токмаке он составляет 37 лет.

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Женщин в политике точно не ждут. Партии включают их в списки только на уровне установленной гендерной квоты. Не более. Во время предвыборной кампании были партии, у которых дамы занимали половину списка. Но по итогам голосования оказалось, что женщин будет максимум треть среди депутатов. А в некоторых партиях и вовсе одна пятая часть.

Списки только двух партий из 26 на повторных выборах возглавляли женщины, но в кенеш эти политобъединения не попали.

Если говорить о национальном составе кенешей, то представленность этносов в них ограниченна. В Оше будут депутаты только двух национальностей, в Бишкеке — четырех. И только в Токмаке в составе городского кенеша будут представлены семь этносов: кыргызы, узбеки, дунгане, русские, казахи, уйгуры и татары.

Во время предвыборной кампании в списках было много кандидатов, которые официально нигде не работали. Но по итогам голосования можно смело сказать, что основная часть депутатов трех городских кенешей все же имеет источник заработка.

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Официально безработными являются только 24 процента. Остальные же либо владеют собственным бизнесом, либо трудятся в частных компаниях. Но при этом в кенешах мало и бюджетников. И это доказывает правоту политолога Игоря Шестакова. Он еще до голосования говорил, что в городские депутаты рвутся представители бизнеса. И за счет мандатов они будут решать сугубо личные проблемы.

Любой ценой

Анализ показывает, что из действующих депутатов горкенешей Бишкека, Оша и Токмака только шестая часть задержится в своих креслах. Основной состав местных парламентов все же сменится.

Больше всего действующих депутатов останется в Бишкекском горкенеше.

Четверть состава БГК будет из их числа. В Токмаке и Оше кенеши будут практически полностью новые. Из депутатов, которые, скорее всего, остаются в составе БГК, пятеро участвовали как на выборах в горкенеш в апреле, так пытались и осенью попасть в парламент.

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В Оше только два депутата участвовали сразу в трех избирательных кампаниях. А в Токмаке завсегдатаями выборов стали две дамы — депутат фракции «Ак» Роза Машалаева и кандидат Ольга Лавринович. Обе они попадают в местный кенеш по итогам голосования.

Снова подкуп и скандалы

В прошлый раз выборы в трех городах отменили из-за многочисленных скандалов. Июльская избирательная кампания прошла спокойнее. Но это не значит, что партии отказались от старых методов работы.

Ближе к голосованию, да и в сам день выборов, появлялись многочисленные сообщения о подкупе избирателей и использовании административного ресурса.

А после появления предварительных итогов выборов сразу же появились требования отменить результаты голосования или снять с гонки отдельные партии. Причем подобные требования были по всем трем городам. Это говорит о том, что партии не собираются менять методы работы.

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А что избиратели? Для них тоже ничего не меняется. Явка на выборах была крайне низкой. Люди просто не верят, что депутаты городских кенешей вообще способны хоть что-то изменить в жизни муниципалитетов. Да и вряд ли будут менять. Впереди парламентские выборы в Жогорку Кенеш. И многие политобъединения фактически просто пробуют свои силы и укрепляют позиции в отдельных городах перед главным стартом.