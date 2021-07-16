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Власть

В кабмине обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду

Вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду, готовность социальных объектов и в целом энергетической отрасли обсудили на заседании республиканского штаба, которое прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, соответствующие государственные органы, мэрии Бишкека и Оша, уполномоченные представители кабинета министров в областях и руководители энергетических ведомств отчитались о проводимой работе по подготовке к зиме. Особое внимание уделено вопросу обеспечения населения твердым топливом.

Руководители энергетических ведомств проинформировали о том, что к началу отопительного сезона все запланированные мероприятия и работы на энергетических объектах будут завершены в полном объеме.

Улукбек Марипов поручил усилить работу, при этом на особом контроле должны быть проведение ремонтных работ, своевременная и качественная заготовка топливных ресурсов на ТЭЦ Бишкека и Оша, котельных теплоснабжающих предприятий. Также предстоит обеспечить республику необходимым объемом электроэнергии, установить надлежащий контроль за переводом электрических котельных на альтернативные источники энергии.

«Особое внимание необходимо уделить социальным объектам, в том числе школам, детским садам, больницам, заранее проведя необходимый комплекс работ. Все работы должны быть завершены вовремя, а возможные недочеты устранены в кратчайшие сроки», — сказал Улукбек Марипов.

Министерству энергетики и промышленности и ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» дано указание взять на особый контроль реализацию проекта реабилитации Токтогульской ГЭС, а также принять меры по сохранению необходимого уровня объема воды на данном объекте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201361/
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