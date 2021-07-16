Трагедия в Аксы. Семьи погибших получили материальную помощь от властей

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной со сходом селевых потоков в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, находится под личным контролем президента Садыра Жапарова. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Об этом заявил первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Аксыйского района Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба кабмина.

От имени президента чиновник передал семье, где погибли сразу шесть человек, один миллион сомов, двум семьям погибших — по 100 тысяч сомов каждой.

Из резервного фонда главы кабмина семье, где погибли шесть человек, было выделено 300 тысяч сомов и по 50 тысяч — двум семьям, где также есть погибшие.

Первый заместитель председателя кабмина выразил слова поддержки и соболезнования семьям погибших и отметил, что поиски пропавшего пятилетнего мальчика в селе Жаны-Жол продолжаются.

Напомним, 13 июля в сельском округе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области селевой поток унес восемь человек. Шесть из них — члены одной семьи.