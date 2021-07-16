В Токмаке гражданские активисты требуют отменить итоги повторных выборов

В Токмаке появились недовольные итогами повторных выборов в городской кенеш. Гражданские активисты требуют признать их недействительными.

По словам одной из активисток Чолпон Сыдыковой, выборы 11 июля опять оказались грязными и нечестными, как и выборы 11 апреля, когда выявили махинации с массовой пропиской. Она добавила, что есть много фактов подкупа избирателей.

Чолпон Сыдыкова сказала, что наблюдатели зафиксировали факты подкупа со стороны партий «Патриот Ынтымагы», «Бирге» и «Эл биримдиги».

Ее поддержала другая активистка — Гуля Сарбашева. Они также утверждают, что в день голосования, 11 июля, в Токмаке находился депутат парламентской фракции «Кыргызстан» Урмат Самаев. По словам женщин, он активно вмешивался в избирательный процесс.

Милиция, утверждают заявительницы, бездействовала.

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.