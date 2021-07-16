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Власть

Кабмин утвердил жилищную программу «Мой дом 2021–2026»

В целях обеспечения кыргызстанцев доступным жильем кабинет министров утвердил жилищную программу «Мой дом 2021–2026». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Также утвержден план мероприятий по реализации жилищной программы и определен порядок отбора участников.

Он формируется по такому же принципу, что и ранее составленный в 2015 году, и включается в формируемый список участников «Моего дома 2021–2026».

Решение подписано председателем кабмина Улукбеком Мариповым и вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201298/
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