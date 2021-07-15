Председатель ВС КР Нургуль Бакирова обещает не вмешиваться в решения судов

Председатель Верховного суда Нургуль Бакирова обещает не вмешиваться в решения судов. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Она отметила, что судебные органы должны извлечь урок из произошедших событий в стране.

«Вмешательство в политические процессы, давление на судей не принесли ничего хорошего. Обещаю, что ни один судья не сможет сказать, что председатель Верховного суда вмешивается в решения. Мы должны обеспечить независимость судов», — сказала она.

Парламент рассматривает законопроект «О статусе судей».