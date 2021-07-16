Кандидата-одномандатника может выдвигать как партия, так и собрание избирателей

В парламенте накануне рассмотрели в первом чтении концепцию нового проекта закона о выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Уточняется, что депутатский корпус будет сокращен до 90 человек и избрание седьмого созыва пройдет по смешанной системе: 55 нардепов будут баллотироваться от партий, 35 — от одномандатных округов.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирателей и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования.

Выдвигать претендента на мандат может как партия, так и собрание избирателей. Политорганизации предлагают кандидатов на съезде с указанием избирательного округа, по которому он будет избираться. На съезде вправе присутствовать член Центральной избирательной комиссии либо территориальной избирательной комиссии. Политические партии могут выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному избирательному округу. Решение принимается тайным голосованием.

В случае выдвижения кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам от политических партий проведение собрания избирателей не требуется.

Выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу проходит на собрании избирателей, проживающих на его территории. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 100 человек. На собрании должен быть и член ТИК. Процедура проведения собрания определяется его участниками. Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало более половины участников собрания.

Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения происходит так: кандидат подает в ТИК заявление о намерении баллотироваться. При этом из личных средств вносит избирательный залог в сумме 100 тысяч.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Кандидат и его близкие родственники должны представить сведения о доходах, расходах, обязательствах и имуществе по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией, либо копию единой декларации о доходах, расходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности за предыдущий год до назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу кандидат или его уполномоченный представитель, уполномоченные представители политических партий не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18.00, представляют в ЦИК решение политической партии о выдвижении претендента по одномандатному избирательному округу.