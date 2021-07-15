В Ташкенте в формате «С5+1» обсудили ситуацию в Афганистане

Делегация Кыргызской Республики приняла участие в очередной встрече в формате «С5+1» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США), которая проходит в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что главной темой стала ситуация в Афганистане на фоне вывода коалиционных войск с территории этой страны. Кыргызская сторона выразила обеспокоенность трансграничными угрозами, исходящими из Афганистана. Представители делегации отметили готовность оказывать посильное содействие в урегулировании конфликта, основой чему должен стать, в первую очередь, внутриафганский диалог.

Стороны также обсудили тему преодоления негативных последствий коронавирусной пандемии, в том числе вопрос справедливого распределения вакцин среди государств и сотрудничество в сфере продовольственной безопасности.

Участники формата договорились продолжать развитие сотрудничества в сфере экономики и безопасности как средства продвижения стабильности и противодействия угрозам, исходящим из Афганистана.