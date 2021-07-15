23:27
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Для кандидатов-одномандатников также проведут жеребьевку

В парламенте обсуждают проект нового закона о выборах.

Документ предполагает введение смешанной избирательной системы и сокращение депутатского корпуса до 90 человек. 55 нардепов будут избираться по партийным спискам и 35 — по одномандатным округам.

Уточняется, что на выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу в бюллетене указываются наименования политических партий в очередности, определенной жеребьевкой.

Жеребьевка также будет проведена и для одномандатников. Бюллетень будет содержать фамилию, имя, отчество, год рождения кандидатов в очередности, определенной жеребьевкой.

Ссылка: https://24.kg/vlast/201239/
просмотров: 2199
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги выборов. Жалобу социал-демократов на три партии Бишкекская ТИК отклонила
Повторного пересчета голосов в Токмаке не будет
Выборы-2021. Работникам МТУ запрещается агитировать
Выборы в Жогорку Кенеш состоятся 31 октября. Так гласит закон
Итоги повторных выборов. Уроки остались невыученными
Кандидата-одномандатника может выдвигать как партия, так и собрание избирателей
Депутат предложил ограничить количество мандатов партии, победившей на выборах
Одномандатные или партийные. Отказаться от смешанной системы предлагают в ЖК
Это политическая катастрофа. В ЖК требуют снять закон о выборах с повестки дня
На участке № 1141 в Бишкеке итоги повторных выборов отменены
Популярные новости
Я&nbsp;обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в&nbsp;родном селе мечеть Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть
У&nbsp;Артема Новикова скончался отец У Артема Новикова скончался отец
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 июля
Что им&nbsp;нужно? Самат Ибраев и&nbsp;Бактыбек Турусбеков встретились с&nbsp;главой Нацбанка Что им нужно? Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков встретились с главой Нацбанка
Бизнес
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
20 июля, вторник
21:30
В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июля: днем жарко
18:30
21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Курман айт. Как отмечают священный праздник мусульмане разных стран мира
14:57
Курман айт. Как прошел айт намаз в центральной мечети страны