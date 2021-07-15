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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Одномандатные или партийные. Отказаться от смешанной системы предлагают в ЖК

Выборы в парламент необходимо провести только по одной системе. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Кенжебек Бокоев.

Он считает неправильным, что законопроект о выборах в парламенте защищает председатель Центральной избирательной комиссии.

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«Проект должен был докладывать представитель Министерства юстиции, а ЦИК — выразить свое мнение. И так инициатива поступила в парламент очень поздно. Это еще один повод бросать камни в огород парламента», — отметил нардеп.

По словам главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, автором проекта является рабочая группа из 30 человек, созданная по инициативе президента. А она назначена докладчиком по указу Садыра Жапарова.

Кенжебек Бокоев также отметил, что рискованно проводить выборы по смешанной системе.

«Надо полностью избрать депутатов либо по партийным спискам, либо по одномандатным округам. Можно еще внести преференциальную норму, которую мы обсуждали. У нас есть несколько районов, откуда в течение 10 лет не вышел ни один депутат. Если их объединить, то у них не будет представителей в парламенте», — сказал Кенжебек Бокоев.

Парламент рассматривает законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», по которому предлагается провести выборы в парламент по партийным спискам и одномандатным округам. По предлагаемому проекту 35 мандатов получат выигравшие кандидаты из 35 округов. В Конституции не указано проведение выборов в Жогорку Кенеш по одномандатному округу. 

Ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова признала, что процедура решения спорных моментов по одномандатным округам не доработана. Она также отметила, что надо принять отдельные правила, регулирующие работу депутатов, избранных по разной системе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201222/
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