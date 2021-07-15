Послом Кыргызстана в Австралии стал Мирлан Арстанбаев

Мирлан Арстанбаев назначен послом Кыргызстана в Австралии, Новой Зеландии и Филиппинах по совместительству с резиденцией в Токио. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что глава государства Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Ранее Мирлан Арстанбаев был руководителем секретариата министра иностранных дел. Занимал также должность генерального директора Государственного предприятия дипломатического сервиса «Кыргыздипсервис» при МИД.

С 6 марта 2019 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Японии.