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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Это политическая катастрофа. В ЖК требуют снять закон о выборах с повестки дня

В парламенте требуют снять с повестки вопрос о рассмотрении законопроекта «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и отправить его на доработку. С таким предложением выступили несколько депутатов.

По их словам, в проекте очень много упущений и недочетов.

«Посмотрите пункт 9 статьи 65. В Конституции написано, что депутат лишается мандата, если без уважительной причины пропустит заседания в течение 10 дней. А вы написали 30 дней. Прикрепили старую норму. Докладчик по этому проекту не знает норм закона. В проекте не учтены интересы страны. Это может привести к очередной революции», — заявил Таабылды Тиллаев.

Нардепы отметили и, по их мнению, несправедливое деление округов по мажоритарной системе. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова призналась, что пока неизвестно, как будут определяться границы 35 округов. Возможно, придется где-то объединить несколько районов, где-то поделить города на два округа.

«Этот проект — путь к политической катастрофе. Первые же выборы с таким законом приведут нас к политическому кризису. Сейчас из Нарына у нас 6-7 депутатов, а по вашему проекту будет только один депутат. Лучше, когда интересы региона защищает один представитель или несколько?» — возмутился Каныбек Иманалиев.

Его коллега Омурбек Бакиров напомнил, что ранее на закрытом собрании депутаты договорились в первом чтении поддержать концепцию данного законопроекта. По его словам, позже внесут согласованный вариант.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201214/
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