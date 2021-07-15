23:27
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

На меня давят. Советник главы кабмина Каныбек Осмоналиев уволился

Каныбек Осмоналиев написал заявление об уходе с должности советника председателя кабинета министров. Об этом он сам сообщил журналистам.

По его словам, перед уходом он обратился к президенту Садыру Жапарову. Он указал, что руководитель администрации Суйунбек Касмамбетов дискредитирует главу государства.

Сейчас на меня идет сильное давление. Отключили и мою страницу в Facebook.

Каныбек Осмоналиев

Он также написал, что его младшего брата уволили с должности полпреда в Ошской области. Но в администрации региона 24.kg сообщили, что Жарасул Абдураимов находится на своем рабочем месте и его никто в отставку не отправлял.

Напомним, что после митинга на площади Ала-Тоо 2 марта 2020 года в поддержку Садыра Жапарова ГКНБ задержал экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева и бывшую судью Анар Дубанаеву. Им инкриминировали покушение на насильственный захват власти.

27 июня 2020 года Каныбек Осмоналиев был отпущен из СИЗО по состоянию здоровья. В феврале 2021 он был назначен советником главы кабмина Улукбека Марипова.

Ссылка: https://24.kg/vlast/201208/
просмотров: 7155
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-глава Минобраза назначен советником премьер-министра
Конституционная реформа. Предлагается обязательное среднее образование
На место ректора КНУ претендует Каныбек Осмоналиев
Радовалась вся республика. Чемпион московской Олимпиады о своей победе
Экс-депутата Каныбека Осмоналиева освободили из СИЗО ГКНБ
Абактагы экс-депутат Каныбек Осмоналиевге тез жардам чакыртышты
Экс-депутату Каныбеку Осмоналиеву стало плохо в СИЗО ГКНБ. Ему вызывали скорую
Генпрокурор: Нет оснований изменять меру пресечения Каныбеку Осмоналиеву
Дело Каныбека Осмоналиева. В чем обвиняют экс-депутата, рассказали в ГКНБ
Каныбека Осмоналиева оставили под стражей до 3 июля
Популярные новости
Я&nbsp;обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в&nbsp;родном селе мечеть Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть
У&nbsp;Артема Новикова скончался отец У Артема Новикова скончался отец
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 июля
Что им&nbsp;нужно? Самат Ибраев и&nbsp;Бактыбек Турусбеков встретились с&nbsp;главой Нацбанка Что им нужно? Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков встретились с главой Нацбанка
Бизнес
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
20 июля, вторник
21:30
В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июля: днем жарко
18:30
21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Курман айт. Как отмечают священный праздник мусульмане разных стран мира
14:57
Курман айт. Как прошел айт намаз в центральной мечети страны