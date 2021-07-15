На меня давят. Советник главы кабмина Каныбек Осмоналиев уволился

Каныбек Осмоналиев написал заявление об уходе с должности советника председателя кабинета министров. Об этом он сам сообщил журналистам.

По его словам, перед уходом он обратился к президенту Садыру Жапарову. Он указал, что руководитель администрации Суйунбек Касмамбетов дискредитирует главу государства.

Сейчас на меня идет сильное давление. Отключили и мою страницу в Facebook. Каныбек Осмоналиев

Он также написал, что его младшего брата уволили с должности полпреда в Ошской области. Но в администрации региона 24.kg сообщили, что Жарасул Абдураимов находится на своем рабочем месте и его никто в отставку не отправлял.

Напомним, что после митинга на площади Ала-Тоо 2 марта 2020 года в поддержку Садыра Жапарова ГКНБ задержал экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева и бывшую судью Анар Дубанаеву. Им инкриминировали покушение на насильственный захват власти.

27 июня 2020 года Каныбек Осмоналиев был отпущен из СИЗО по состоянию здоровья. В феврале 2021 он был назначен советником главы кабмина Улукбека Марипова.