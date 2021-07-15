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Власть

Гонка для гопников. Депутат раскритиковал главу ЦИК за подрыв доверия к выборам

Выборы в Жогорку Кенеш по одномандатным округам не являются требованием народа. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Рыскелди Момбеков.

Он попросил главу ЦИК Нуржан Шайлдабекову уточнить, когда и где народ требовал перейти к мажоритарной системе выборов. «Вы говорите, при написании законопроекта учтены требования народа. Требование какого народа учли? Что требовали 5 октября люди на площади в Бишкеке?» — спросил нардеп.

Нуржан Шайлдабекова ответила, что на митинге 5 октября 2020 года после выборов в парламент выступали против монополии партий. «Первое требование — почему в парламент можно прийти только через список партий. Был поставлен вопрос об избрании независимых и достойных кандидатов, говорили о монополии партий», — сказала глава Центризбиркома.

Рыскелди Момбеков опроверг ее слова, заявив, что митингующие выступали против использования административного и финансового ресурсов.

«Не было требований о выборах по одномандатным округам. Вы теперь снова открываете путь в парламент финансам. 35 округов — это 35 «сливок». Это ваша реформа? Надежды погибшего на площади Умута не оправдались. По этой системе молодежь, как Токтогазиев (Тилек Токтогазиев — был кандидатом от партии «Ата Мекен». — Прим. 24.kg), не придет в Жогорку Кенеш. Октябрьские события пошли на пользу только вам и Сооронбаю Шариповичу (Жээнбекову): у него сократился срок, а у вас продлился», — сказал нардеп.

Депутат отметил, что из-за нечестных выборов у народа нет доверия результатам голосования. Явка на выборах снизилась. «Это не выборы. Это битва для бизнесменов, гонка для гопников», — добавил Рыскелди Момбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201197/
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