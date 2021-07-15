Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от должности

Осудившая Садыра Жапарова к тюремному сроку судья Верховного суда Жаныл Мамбеталы освобождена от должности. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам полномочного представителя президента в парламенте Анарбека Калматова, Жаныл Мамбеталы уходит с должности судьи ВС КР по собственному желанию.

Сама судья в парламент не пришла.

«Она не захотела прийти. Это ее выбор», — сказал Анарбек Калматов.

Напомним, в 2017 году судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Кайыпов осудил экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова на 11 лет и 6 месяцев с содержанием в колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Будущего президента осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.

Жаныл Мамбеталы ранее работала судьей Бишкекского городского суда. Отвечая на вопрос депутата Исхака Масалиева, она заявляла, что по делу Садыра Жапарова приняла законное решение, поддержав приговор первой инстанции.

«Никто мне никаких приказов не отдавал. Приговор был принят на основании материалов дела», — заявила Жаныл Мамбеталы.