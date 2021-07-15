Токмакский горкенеш. Чем региональные депутаты отличаются от столичных

Кроме Бишкека и Оша, повторные выборы 11 июля прошли и в Токмаке. Ситуация здесь отличается от столичной. За три месяца в этом городе выросло число желающих стать депутатами, а еще тут действительно дают дорогу молодежи.

Дата-отдел 24.kg изучил списки партий и составил портрет типичного депутата Токмакского городского кенеша.

Отметим, что портрет предварительный. Если партии применят мягкий рейтинг, то состав депутатов может поменяться.

Курс на обновление

В городском кенеше Токмака 31 депутат. После повторных выборов он обновится на 90 процентов. Ведь, по предварительным данным, всего три депутата вновь займут свои кресла в новом созыве. Двое их них прошли в списке «Асыл Мурас — Жаштар», хотя еще в апреле были с «Эмгеком». Еще один депутат заседала во фракции «Ак».

Роза Машалаева — единственная из действующего созыва, кто баллотировался трижды.

При этом в парламент она шла по списку «Мекеним Кыргызстана», а весной и сейчас примкнула к «Бирге-Вместе».

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Всего же восемь действующих народных избранников хотели снова оказаться в составе фракций. При этом шестеро были в партийных списках и в апреле.

Третья попытка стала успешной для еще одной женщины — Ольги Лавринович.

Как и Роза Машалаева, во время скандальных парламентских выборов в октябре 2020 года она баллотировалась в Жогорку Кенеш по списку «Мекеним Кыргызстана». На местных выборах весной пыталась попасть в горкенеш Токмака с «Эл биримдиги», а в июле — с «Патриот ынтымагы». Последнее решение стало верным.

Молодежи дали слово

Токмакские депутаты несколько отличаются от столичных. Хотя бы тем, что здесь партии все-таки дают дорогу молодежи. Только в одной партии — «Асыл Мурас — Жаштары» средний возраст депутатов оказался выше 40 лет. Самые молодые депутаты в партии «Бирге-Вместе» — им по 33 года.

Типичному депутату городского кенеша Токмака 37 лет.

Он на два года моложе бишкекского и на четыре — ошского. Типичный кандидат в Токмакский горкенеш был на год старше. Но по сравнению с весенней избирательной кампанией кандидаты «помолодели». Ведь средний возраст стал ниже на два года. Поэтому и по итогам голосования молодежи среди возможных депутатов местного кенеша много.

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При этом самому молодому депутату 21 год. Он значится в списке «Патриот Ынтымагы». У Ибрахимжана Исакова есть высшее образование, но нет работы. Кстати, в Бишкеке самому юному депутату 23 года, а вот в Оше он постарше — 26 лет.

Самому взрослому народному избраннику в Токмаке 58 лет. Это врач Сулайман Ложаров в списке партии «Асыл Мурас — Жаштар». «Аксакал», к слову, значительно моложе своих коллег в Бишкеке (61 год) и Оше (63 года).

Женщин-депутатов меньше, чем в Бишкеке

Женщин в Токмакском городском кенеше меньше, нежели в Бишкекском (29 процентов) или Ошском (31 процент). Их чуть больше четверти (26 процентов) депутатов. Ни одна из партий в Токмаке не доверила женщине возглавить свой список на выборах.

Больше всего женщин будет во фракции «Бирге-Вместе» (33 процента, или три из девяти), меньше всего — в «Асыл Мурас — Жаштар» и «Патриот ынтымагы» — только одна из пяти.

Трудоустроить безработных

Почти четверть депутатов (23 процента) — безработные. Больше всего их в рядах «Эмгека» — 33 процента, и ни одного у «Асыл Мурас — Жаштар» и «Эл биримдиги».

Зато у партии труда в списках есть мэр города Данияр Амангельдиев.

В Оше почти треть депутатов — безработные: 13 из 45 человек. В Бишкеке — пятая часть (20 процентов, или девять человек).

Основная часть будущих депутатов все же имеет работу. Это либо бизнесмены, либо сотрудники частных компаний. Такая же картина, к слову, сложилась и обеих столицах.

Ставка на «вышку» оправданна

Почти три четверти депутатов имеют дипломы о высшем образовании — 74 процента. Это меньше, чем в столице (93 процента) и Оше (91 процент). И это отличительная черта Токмака. Здесь было достаточно много кандидатов, а теперь и депутатов, у которых за плечами только одиннадцать классов школы.

Токмакский горкенеш будет самым многонациональным.

В нем будут представлены семь этносов: кыргызы, узбеки, дунгане, русские, казахи, уйгуры и татары. Но трое из пяти народных избранников — кыргызы (61 процент).

В Бишкеке в горкенеше будут представители четырех национальностей, в Оше — двух.

Типичный кандидат Токмакского городского кенеша немного отличается от картины, которая есть в Бишкеке и Оше. Как минимум он помладше. А еще в местном кенеше представлено много этносов и действительно есть молодежь. Это то, чему обеим столицам страны стоит поучиться у маленького города.